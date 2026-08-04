ЕК добивается полного запрета российских энергоресурсов

По ее словам, полный бессрочный запрет на нефть уже прорабатывается. Венгрия и Словакия пока не согласны на подобные меры, но Брюссель ведет с ними работу по переходу на других поставщиков. Комментируя ситуацию с остановкой АЭС «Пакш» в Венгрии из-за рекордного обмеления рек на фоне жары, Итконен заявила, что Еврокомиссия на данный момент не видит угроз для электроснабжения стран ЕС.