ЕК добивается полного запрета российских энергоресурсов
Еврокомиссия (ЕК) не откажется от идеи полного эмбарго на российские энергоресурсы, несмотря на проблемы с электричеством и газом в Евросоюзе (ЕС). Об этом заявила официальный представитель ЕК Анна-Кайса Итконен во время брифинга в Брюсселе.
«Цель Еврокомиссии – запретить любую российскую энергию на европейском рынке, и ЕК намерена довести эту задачу до реализации», – отметила Итконен.
По ее словам, полный бессрочный запрет на нефть уже прорабатывается. Венгрия и Словакия пока не согласны на подобные меры, но Брюссель ведет с ними работу по переходу на других поставщиков. Комментируя ситуацию с остановкой АЭС «Пакш» в Венгрии из-за рекордного обмеления рек на фоне жары, Итконен заявила, что Еврокомиссия на данный момент не видит угроз для электроснабжения стран ЕС.
Ранее, 30 июля, эксперты предсказали, что ЕС не накопит нужный объем газа к зиме. К числу ключевых факторов они отнесли усиление конкуренции за поставки сжиженного природного газа из Азии и экстремальную жару в Европе.