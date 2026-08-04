В Киргизии запретили кремацию
Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал закон, запрещающий кремировать тела умерших, следует из данных его официального сайта. Целью принятых мер названо разграничение ритуальной деятельности и санитарных норм.
Согласно закону запрещается проводить кремацию тел, использовать крематории, в том числе для кремации тел мертворожденных, а также использовать в качестве способа захоронения урны.
Закон вступит в силу с 14 августа.
В марте в Китае ввели запрет на захоронения праха умерших родственников в пустеющих квартирах. Решение было принято в связи с тем, что многие граждане КНР предпочитали хранить прах в квартирах из-за высоких расходов на похороны (в Китае они занимают второе место по дороговизне), большого количества пожилых людей, дороговизны мест на кладбище и быстро растущих показателей урбанизации.