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В Киргизии запретили кремацию

Ведомости

Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал закон, запрещающий кремировать тела умерших, следует из данных его официального сайта. Целью принятых мер названо разграничение ритуальной деятельности и санитарных норм.

Согласно закону запрещается проводить кремацию тел, использовать крематории, в том числе для кремации тел мертворожденных, а также использовать в качестве способа захоронения урны.

Закон вступит в силу с 14 августа.

В марте в Китае ввели запрет на захоронения праха умерших родственников в пустеющих квартирах. Решение было принято в связи с тем, что многие граждане КНР предпочитали хранить прах в квартирах из-за высоких расходов на похороны (в Китае они занимают второе место по дороговизне), большого количества пожилых людей, дороговизны мест на кладбище и быстро растущих показателей урбанизации.

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