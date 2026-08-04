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Через Ормузский пролив прошли танкеры с иракской нефтью

Ведомости

Иракские танкеры с сырой нефтью проходят через Ормузский пролив. Министерство нефти республики отслеживает движение судов через глобальные системы до момента прибытия грузов на нефтеперерабатывающие заводы, сообщил представитель ведомства Салим ар-Ракаби, передает INA.

По его словам, министерство продолжает продавать сырую нефть по механизму «поставка с порта». Ар-Ракаби также пояснил, что «проход танкеров с нефтью после загрузки через Ормузский пролив является фактом, однако министерство не несет ответственности за их маршруты или получение необходимых разрешений». Он уточнил, что министерство нефти продает сырую нефть в порту и после этого покупатель берет на себя ответственность за транспортировку груза и его дальнейшее использование.

Некоторые иракские танкеры перевозят крупные партии, которые могут достигать 2 млн баррелей сырой нефти.

4 августа сухогруз под флагом Либерии Minoan ⁠Pioneer поразили неизвестным снарядом вблизи побережья во время прохождения через Ормузский пролив. По данным Reuters, экипаж покинул судно, а один моряк считается пропавшим без вести.

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