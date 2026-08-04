Через Ормузский пролив прошли танкеры с иракской нефтью

По его словам, министерство продолжает продавать сырую нефть по механизму «поставка с порта». Ар-Ракаби также пояснил, что «проход танкеров с нефтью после загрузки через Ормузский пролив является фактом, однако министерство не несет ответственности за их маршруты или получение необходимых разрешений». Он уточнил, что министерство нефти продает сырую нефть в порту и после этого покупатель берет на себя ответственность за транспортировку груза и его дальнейшее использование.