Самовыдвиженец Наумов заявил о нападении на его сборщика подписей

Самовыдвиженец Наумов заявил о нападении на его сборщика подписейПолитик объявил награду в 1 млн рублей за информацию об украденных 1400 подписей
Самовыдвиженец Станислав Наумов сообщил о нападении с ножом на его сборщика подписей кандидата в Госдуму. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.
Нападение произошло вечером 2 августа. Сейчас молодой человек по имени Роман находится в реанимации, а правоохранители ведут расследование.
«Ситуация такова, что исчезли все подписи, которые Роман вез в штаб. Я объявляю награду в 1 млн руб. за информацию о местонахождении украденных 1400 подписей. Кроме того, мы пытаемся за оставшиеся сутки дособрать недостающие подписи», – написал он.
Политик сообщил, что в связи с нападением обратился к главе Следственного комитета (СК) России Александру Бастрыкину и главе ЦИК Элле Памфиловой.
Наумов – депутат VIII созыва Госдумы, бывший первый заместитель руководителя фракции ЛДПР. В новый созыв нижней палаты планировал выдвигаться от «Единой России», однако не прошел праймериз правящей партии. Сейчас является самовыдвиженцем от Магнитогорского одномандатного избирательного округа № 191.