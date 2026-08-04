Самовыдвиженец Наумов заявил о нападении на его сборщика подписей

«Ситуация такова, что исчезли все подписи, которые Роман вез в штаб. Я объявляю награду в 1 млн руб. за информацию о местонахождении украденных 1400 подписей. Кроме того, мы пытаемся за оставшиеся сутки дособрать недостающие подписи», – написал он.