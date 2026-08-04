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Россия восстановила прямое авиасообщение с Ираком

Ведомости

Иракская авиакомпания Iraqi Airways возобновила прямые рейсы в Россию, сегодня первый борт прибыл в московский аэропорт «Внуково». Об этом сообщил Минтранс.

«Иракская авиакомпания возвращает полеты в Москву из Багдада после нескольких месяцев перерыва. Планируется выполнять два рейса в неделю (по вторникам и субботам)», – говорится в публикации. В Iraqi Airways заявили, что рейсы восстановлены в связи с растущим интересом пассажиров к прямым перелетам между Багдадом и Москвой.

В мае Ассоциации туроператоров России сообщила, что этим летом россиянам будут доступны прямые рейсы в 31–32 страны. Это примерно на четверть меньше, чем в зимнем сезоне, когда перечень зарубежных направлений достигал 43. Сокращение числа направлений вызвано сезонным фактором, ростом цен на топливо, геополитической ситуацией, а также ограничениями на фоне кризиса в ближневосточном регионе.

30 июля Минтранс сообщил «Ведомостям», что за первые пять месяцев 2026 г. пассажиропоток на авиарейсах между Россией и Китаем вырос на 48% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 902 200 человек.

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