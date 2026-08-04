Россия восстановила прямое авиасообщение с Ираком

В мае Ассоциации туроператоров России сообщила, что этим летом россиянам будут доступны прямые рейсы в 31–32 страны. Это примерно на четверть меньше, чем в зимнем сезоне, когда перечень зарубежных направлений достигал 43. Сокращение числа направлений вызвано сезонным фактором, ростом цен на топливо, геополитической ситуацией, а также ограничениями на фоне кризиса в ближневосточном регионе.