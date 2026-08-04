Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.11,97+0,23%CHKZ16 350+0,93%VEON-RX53,4-1,66%IMOEX2 260,79-0,09%RTSI877,86-1,39%RGBI114,85-0,07%RGBITR772,67-0,03%
Главная / Политика /

Шестеро пострадавших при атаке БПЛА в Подмосковье остаются в больницах

Ведомости

Глава муниципального округа Чехов Михаил Собакин сообщил, что трое пострадавших в результате атаки БПЛА на Подмосковье остаются в хирургическом отделении Чеховской больницы, еще троих направили в профильные центры. Об этом он написал в мессенджере Мах.

«Сейчас в хирургическом отделении остаются трое пострадавших с ранениями различной степени тяжести. Еще троих силами медицины катастроф перевели в профильные учреждения – МОНИКИ, больницу имени Пирогова и Можайскую больницу», – говорится в сообщении.

Собакин добавил, что за состоянием пациентов постоянно наблюдают врачи. Пострадавшим оказывается психологическая помощь.

Ночью 4 августа ВСУ совершили массированную атаку на Подмосковье. БПЛА упали в промзоне Новоселок в Чехове, в результате начались пожары. Пять человек погибли, десять ранены. По словам Собакина, двое погибших были жителями Чеховского округа.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её