Шестеро пострадавших при атаке БПЛА в Подмосковье остаются в больницах
Глава муниципального округа Чехов Михаил Собакин сообщил, что трое пострадавших в результате атаки БПЛА на Подмосковье остаются в хирургическом отделении Чеховской больницы, еще троих направили в профильные центры. Об этом он написал в мессенджере Мах.
«Сейчас в хирургическом отделении остаются трое пострадавших с ранениями различной степени тяжести. Еще троих силами медицины катастроф перевели в профильные учреждения – МОНИКИ, больницу имени Пирогова и Можайскую больницу», – говорится в сообщении.
Собакин добавил, что за состоянием пациентов постоянно наблюдают врачи. Пострадавшим оказывается психологическая помощь.
Ночью 4 августа ВСУ совершили массированную атаку на Подмосковье. БПЛА упали в промзоне Новоселок в Чехове, в результате начались пожары. Пять человек погибли, десять ранены. По словам Собакина, двое погибших были жителями Чеховского округа.