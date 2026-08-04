Шестеро пострадавших при атаке БПЛА в Подмосковье остаются в больницах

Глава муниципального округа Чехов Михаил Собакин сообщил, что трое пострадавших в результате атаки БПЛА на Подмосковье остаются в хирургическом отделении Чеховской больницы, еще троих направили в профильные центры. Об этом он написал в мессенджере Мах.