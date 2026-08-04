Силы ПВО сбили еще два летевших на Москву украинских БПЛА
Системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще два украинских дрона, направленных на территорию Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Собянин уточнил, что специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.
Часом ранее столичный мэр сообщал о четырех сбитых БПЛА, летевших на Москву.
Ночью 4 августа украинские военные совершили массированную атаку на Подмосковье. Беспилотники упали в промзоне Новоселок в Чехове, в результате произошли возгорания. Самый крупный пожар произошел на складе, также были повреждены электроподстанция и административное здание. В результате атаки ВСУ погибли пять человек, 10 ранены. Один из региональных складов «М.Видео» остановил работу после удара БПЛА. Пострадавших нет, также не получили повреждения товары компании, находящиеся на партнерских складах.
Над Ленобластью ночью средства ПВО сбили 17 дронов, в регионе действовал режим беспилотной опасности. Под атаку попали склады Wildberries в Красном Бору Тосненского района, начался пожар. По данным объединенной компании Wildberries & Russ, на складе заранее эвакуировали сотрудников, пострадавших нет. Прием поставок временно ограничен, их перенаправили на другие объекты. Распределительный центр «Ленты» загорелся от утренней атаки БПЛА на регион. Один из водителей штабелера получил ожоги и находится в больнице.
СК России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ) в связи с атаками БПЛА на Московскую и Ленинградскую области.