Силы ПВО сбили еще два летевших на Москву украинских БПЛА

Ночью 4 августа украинские военные совершили массированную атаку на Подмосковье. Беспилотники упали в промзоне Новоселок в Чехове, в результате произошли возгорания. Самый крупный пожар произошел на складе, также были повреждены электроподстанция и административное здание. В результате атаки ВСУ погибли пять человек, 10 ранены. Один из региональных складов «М.Видео» остановил работу после удара БПЛА. Пострадавших нет, также не получили повреждения товары компании, находящиеся на партнерских складах.