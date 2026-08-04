ПВО сбила четыре летевших на Москву украинских дрона

Ночью 4 августа ВСУ совершили массированную атаку на Подмосковье. Беспилотники упали в промзоне Новоселок в Чехове, где возникли несколько пожаров. Самый крупный из них произошел на складе, также были повреждены электроподстанция и административное здание. При ночных ударах погибли пять человек, 10 ранены. Один из региональных складов «М.Видео» остановил работу после удара БПЛА. Работники «М.Видео» находятся в безопасности, пострадавших нет. Также не получили повреждения товары компании, находящиеся на партнерских складах.