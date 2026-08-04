ПВО сбила четыре летевших на Москву украинских дрона
Российские силы ПВО перехватили и уничтожили четыре украинских беспилотника, летевших в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
На месте падения обломков БПЛА работают сотрудники экстренных служб.
Ночью 4 августа ВСУ совершили массированную атаку на Подмосковье. Беспилотники упали в промзоне Новоселок в Чехове, где возникли несколько пожаров. Самый крупный из них произошел на складе, также были повреждены электроподстанция и административное здание. При ночных ударах погибли пять человек, 10 ранены. Один из региональных складов «М.Видео» остановил работу после удара БПЛА. Работники «М.Видео» находятся в безопасности, пострадавших нет. Также не получили повреждения товары компании, находящиеся на партнерских складах.
Над Ленобластью ночью средства ПВО сбили 17 беспилотников. Режим опасности атаки БПЛА действовал с 4:05 до 6:34. В Ленобласти под атаку попали склады Wildberries в Красном Бору Тосненского района, начался пожар. По данным объединенной компании Wildberries & Russ, на складе заранее эвакуировали сотрудников. Предварительно, пострадавших нет. Прием поставок временно ограничен, их перенаправили на другие объекты. Распределительный центр «Ленты» также загорелся в результате утренней атаки БПЛА на регион. Один из водителей штабелера получил ожоги и сейчас находится в больнице.
СК России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ) по фактам атак ВСУ на гражданские объекты, включая склады в Московской и Ленинградской областях.