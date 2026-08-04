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Зеленский разрешил бывшим заключенным служить в ТЦК

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, расширяющий права военнослужащих из числа бывших осужденных. Документ позволяет им после ранения или болезни переводиться на службу в территориальные центры комплектования (ТЦК) и подразделения обеспечения, пишет украинское интернет-издание «Страна».

Согласно закону, бывшие заключенные, проходящие военную службу, также получили право на ежегодный отпуск и перевод в другие подразделения по состоянию здоровья. После года службы они смогут переводиться между воинскими частями на общих основаниях.

Кроме того, документ предусматривает возможность досрочного прекращения контракта в случае получения инвалидности вследствие ранения или заболевания, связанного с прохождением службы, а также после освобождения из плена.

1 мая стало известно, что власти Украины рассматривают уменьшение квоты для бронируемых сотрудников на критически важных предприятиях с 50 до 30%. Такие меры могут увеличить приток новобранцев в армию на 350 000-400 000 человек.

В январе Зеленский признал проблему насильственной мобилизации в стране и призвал минобороны разобраться с вопросами «бусификации» (сленговое название принудительной мобилизации).

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