Число раненых в конфликте с Ираном американских военных превысило 600
Число раненых американских военных в конфлите с Ираном увеличилось до 686 человек. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на данные Пентагона.
Согласно сводке американского военного ведомства, в ходе операции «Эпическая ярость», завершившейся 5 мая, ранения получили 417 военнослужащих. Еще 269 американских военных пострадали в ходе операций против Ирана, начавшихся 7 июля.
При этом число погибших военнослужащих США остается неизменным и составляет 18 человек. Из них 14 погибли во время операции «Эпическая ярость», еще четверо – в ходе операций, начавшихся после 7 июля.
19 июля в Иордании при отражении иранской атаки погибли двое американских военнослужащих, еще один числится пропавшим без вести. Президент Дональд Трамп назвал произошедшее «очень печальным событием».