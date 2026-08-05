Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
AFKS9,143-0,74%CNY Бирж.11,951+0,08%IMOEX2 269,23+0,29%RTSI881,14-1,02%RGBI115,24+0,27%RGBITR775,22+0,3%
Главная / Политика /

Число раненых в конфликте с Ираном американских военных превысило 600

Ведомости

Число раненых американских военных в конфлите с Ираном увеличилось до 686 человек. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на данные Пентагона.

Согласно сводке американского военного ведомства, в ходе операции «Эпическая ярость», завершившейся 5 мая, ранения получили 417 военнослужащих. Еще 269 американских военных пострадали в ходе операций против Ирана, начавшихся 7 июля.

При этом число погибших военнослужащих США остается неизменным и составляет 18 человек. Из них 14 погибли во время операции «Эпическая ярость», еще четверо – в ходе операций, начавшихся после 7 июля.

19 июля в Иордании при отражении иранской атаки погибли двое американских военнослужащих, еще один числится пропавшим без вести. Президент Дональд Трамп назвал произошедшее «очень печальным событием».

Читайте также:ABC: более 300 военных США могли быть ранены в ходе войны с Ираном
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её