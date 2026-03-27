ABC: более 300 военных США могли быть ранены в ходе войны с Ираном
При военной операции США против Ирана могли пострадать 303 американских солдата. Об этом сообщил телеканал ABC News со ссылкой на американского чиновника.
Из общего числа раненых 273 военных уже вернулись к службе, 10 получили серьезные ранения. По словам американского чиновника, причиной этих ранений являются иранские беспилотники и «другие взрывные устройства».
«Большинство травм представляют собой черепно-мозговые травмы, которые могут вызывать проблемы с памятью, мигрени, усталость и многочисленные когнитивные расстройства», – передает телеканал.
Иранская сторона заявляла о сотнях убитых военных США в ходе войны. 4 марта в центральном штабе военного командования Ирана «Хатам аль-Анбия» заявили, что более 100 американских морпехов погибли при иранском ударе по Дубаю.
27 марта The Wall Street Journal сообщила, что Пентагон может направить около 10 000 военнослужащих для контроля ситуации на Ближнем Востоке на фоне заявлений американского президента Дональда Трампа о продуктивных переговорах с Ираном.
Накануне Трамп продлил мораторий на удары по энергосистеме Ирана до 6 апреля. По его словам, пауза продлевается «по просьбе иранского правительства». WSJ писала, что Тегеран не запрашивал 10-дневную паузу в атаках на энергетические объекты Ирана.