ABC: более 300 военных США могли быть ранены в ходе войны с Ираном

Накануне Трамп продлил мораторий на удары по энергосистеме Ирана до 6 апреля. По его словам, пауза продлевается «по просьбе иранского правительства». WSJ писала, что Тегеран не запрашивал 10-дневную паузу в атаках на энергетические объекты Ирана.