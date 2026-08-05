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СК возбудил дело о теракте после атаки ВСУ на Тульскую область

Ведомости

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте в связи с атакой ВСУ по логистическому центру в Тульской области. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале ведомства.

«Следователи и криминалисты СК России работают на месте происшествия. По обнаруженным фрагментам БПЛА и иным вещественным доказательствам будут назначены судебные экспертизы», – рассказала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Петренко уточнила, что СК устанавливает личности военных ВСУ, причастных к атаке.

Она добавила, что Украина намеренно наносит удары по гражданским объектам, чтобы «уничтожить предметы первой необходимости, причинить ущерб мирным жителям». Этим она нарушает нормы международного права.

Что известно о ночной атаке ВСУ и ответных ударах российской армии

Политика / Армия и спецслужбы

5 августа в результате ударов беспилотников ВСУ в Домодедове произошел разлив химических веществ, а в Тульской области был атакован сортировочный центр Wildberries, есть раненый.

Всего с вечера до 08:00 мск 5 августа российская ПВО сбила 475 украинских БПЛА самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тульской, Ульяновской областей, Московского региона, Крыма, Татарстана, Краснодарского края.

3 августа СК возбудил дело по факту удара по складу Wildberries во Владимирской области. ВСУ, по данным следствия, с помощью дронов атаковали складское помещение в Собинском муниципальном округе Владимирской области.

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