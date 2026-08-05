Китай ввел санкции против шести американских организаций

24 июля США ввели пошлины 10% и 12,5% на товары из 86 государств-партнеров. В Белом доме пошли на такой шаг в связи с обвинениями в «ненадлежащем применении запретов на принудительный труд» после истечения срока действия временного глобального тарифа в 10%.