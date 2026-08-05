Китай ввел санкции против шести американских организаций
Министерство коммерции КНР объявило о введении санкций против шести американских организаций, это ответная мера на ограничения США, введенные под предлогом «принудительного труда». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на китайское ведомство.
В санкционный список вошли компании Applied DNA Sciences, Stratum Reservoir, Altana Technologies, Responsible Business Alliance, Verite Group и Human Rights in China. Решение было утверждено в рамках национального координационного механизма по противодействию иностранным ограничительным мерам.
В минкоммерции КНР заявили, что перечисленные американские организации поддерживали незаконные рестрикции США против КНР, которые, по мнению китайской стороны, вызвали крайне негативный эффект. В связи с этим властями Китая введен запрет на заключение сделок и любое сотрудничество с данными фирмами.
24 июля США ввели пошлины 10% и 12,5% на товары из 86 государств-партнеров. В Белом доме пошли на такой шаг в связи с обвинениями в «ненадлежащем применении запретов на принудительный труд» после истечения срока действия временного глобального тарифа в 10%.