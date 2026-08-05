Обломки БПЛА упали в промзоне Уфы
Обломки украинского беспилотника рухнули в уфимской промзоне. Начался пожар, сообщил глава Башкирии Радий Хабиров.
Ведется ликвидация пламени, пострадавших нет. Хабиров обратил внимание на информационные вбросы об отравленном из-за происшествия воздухе. По его словам, поводов для волнения нет: мобильные лаборатории держат на контроле экологическую обстановку.
В индустриальном парке «Южные врата» в Домодедове после ночного прилета украинского беспилотника и тушения пожара произошел разлив химических веществ, информировала глава округа Евгения Хрусталева. По периметру здания сформировали песчаный вал, чтобы загрязненная вода не попадала в ливневые стоки.
Кроме того, украинский беспилотник упал на территорию сортировочного центра Wildberries в Тульской области. Начался пожар, он уже локализован. Пострадал один человек, сообщал губернатор Дмитрий Миляев.