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Главная / Политика /

Обломки БПЛА упали в промзоне Уфы

Ведомости

Обломки украинского беспилотника рухнули в уфимской промзоне. Начался пожар, сообщил глава Башкирии Радий Хабиров.

Ведется ликвидация пламени, пострадавших нет. Хабиров обратил внимание на информационные вбросы об отравленном из-за происшествия воздухе. По его словам, поводов для волнения нет: мобильные лаборатории держат на контроле экологическую обстановку.

В индустриальном парке «Южные врата» в Домодедове после ночного прилета украинского беспилотника и тушения пожара произошел разлив химических веществ, информировала глава округа Евгения Хрусталева. По периметру здания сформировали песчаный вал, чтобы загрязненная вода не попадала в ливневые стоки.

Кроме того, украинский беспилотник упал на территорию сортировочного центра Wildberries в Тульской области. Начался пожар, он уже локализован. Пострадал один человек, сообщал губернатор Дмитрий Миляев.

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