Путин сказал, кто возглавит войска беспилотных систем

«Всем хорошо известно, что нами принято решение о создании нового рода войск – войск беспилотных систем. Стояла задача найти человека, который зарекомендовал себя самым лучшим образом в этой работе. Одним из наиболее квалифицированных специалистов в этой сфере мы считаем Лямина Дениса Игоревича, до настоящего времени воевавшего в группировке «Центр» в качестве начальника штаба», – заявил Путин.