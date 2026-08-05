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Путин сказал, кто возглавит войска беспилотных систем

Ведомости

Президент России Владимир Путин назначил начальника штаба группировки войск «Центр» Дениса Лямина командиром нового подразделения беспилотных систем. Об этом глава государства сообщил на встрече с руководством Министерства обороны РФ.

«Всем хорошо известно, что нами принято решение о создании нового рода войск – войск беспилотных систем. Стояла задача найти человека, который зарекомендовал себя самым лучшим образом в этой работе. Одним из наиболее квалифицированных специалистов в этой сфере мы считаем Лямина Дениса Игоревича, до настоящего времени воевавшего в группировке «Центр» в качестве начальника штаба», – заявил Путин.

Президент выразил надежду, что Лямин доведет до завершения формирование нового рода войск и станет его главой в ближайшем будущем. Он также поблагодарил офицеров Минобороны, присутствовавших на совещании, и заявил о своей убежденности в том, что их профессиональные навыки помогут в решении новых задач.

В июне 2025 г. Путин объявил о создании войск беспилотных систем. Президент уточнил, что речь идет о подготовке специалистов, налаживании производства и поставках современных аппаратов, способных повысить боеспособность подразделений.

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