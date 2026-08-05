Больница в Донецке атакована беспилотником Hornet ВСУ
Беспилотник вооруженных сил Украины атаковал больницу в Донецке. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник.
«ВСУ при помощи БПЛА Hornet атаковали больницу в центре Донецка. В результате есть погибшие и раненые», – говорится в публикации.
В результате атаки погибла пожилая женщина, еще две женщины ранены. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
1 августа в ДНР из-за атаки украинских БПЛА пострадали сотрудники МЧС, которые следовали к месту пожара. Один огнеборец получил ранения и был доставлен в медицинское учреждение.
В тот же день украинский беспилотник атаковал в Запорожской области пассажирский автобус, перевозивший работников железорудного комбината после завершения смены. В результате удара один человек погиб, еще двое пострадавших в крайне тяжелом состоянии доставлены в реанимацию.