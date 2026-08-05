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Больница в Донецке атакована беспилотником Hornet ВСУ

Ведомости

Беспилотник вооруженных сил Украины атаковал больницу в Донецке. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник.

«ВСУ при помощи БПЛА Hornet атаковали больницу в центре Донецка. В результате есть погибшие и раненые», – говорится в публикации.

В результате атаки погибла пожилая женщина, еще две женщины ранены. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

1 августа в ДНР из-за атаки украинских БПЛА пострадали сотрудники МЧС, которые следовали к месту пожара. Один огнеборец получил ранения и был доставлен в медицинское учреждение.

В тот же день украинский беспилотник атаковал в Запорожской области пассажирский автобус, перевозивший работников железорудного комбината после завершения смены. В результате удара один человек погиб, еще двое пострадавших в крайне тяжелом состоянии доставлены в реанимацию.

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