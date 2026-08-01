В результате атак в ДНР пострадали сотрудник МЧС и медработники
Десять мирных жителей ДНР, в том числе сотрудник МЧС, пострадали в результате атак украинских дронов 1 августа. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин в своем Telegram-канале.
Утром в Волновахском районе подразделение МЧС, следовавшее к месту пожара, было атаковано беспилотником: один огнеборец получил ранения и был госпитализирован. В Центрально-Городском районе Горловки при ударе по автомобилю скорой помощи пострадали водитель 1979 г.р., врач 1997 г.р., два фельдшера 2002 и 1978 г.р. и пациент 1961 г.р. – все с ранениями средней степени тяжести.
Еще трое гражданских получили ранения в других районах: сторож шахты (женщина, 1987 г.р.) – в Калининском районе Горловки, машинист и помощник машиниста тепловоза (мужчины 1978 и 1980 г.р.) – в Волновахском муниципальном округе, водитель легкового автомобиля (мужчина, 1964 г.р.) – на автодороге Кировское–Шахтерск. Всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь, добавил Пушилин.
В результате атак повреждены четыре объекта гражданской инфраструктуры, а также спецтехника МЧС, автомобиль скорой помощи и два легковых автомобиля в городских округах Горловка, Харцызск, Шахтерск и в Волновахском и Володарском муниципальных округах. Глава республики пожелал раненым скорейшего выздоровления.
31 июля не менее восьми человек пострадали при атаке ВСУ на автобус, который следовал из Краснодара в Донецк. Удар был нанесен уже на востоке ДНР. СК возбудил уголовное дело о теракте.