В результате атак в ДНР пострадали сотрудник МЧС и медработники

Утром в Волновахском районе подразделение МЧС, следовавшее к месту пожара, было атаковано беспилотником: один огнеборец получил ранения и был госпитализирован. В Центрально-Городском районе Горловки при ударе по автомобилю скорой помощи пострадали водитель 1979 г.р., врач 1997 г.р., два фельдшера 2002 и 1978 г.р. и пациент 1961 г.р. – все с ранениями средней степени тяжести.