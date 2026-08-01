Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
AFLT33,11+2,13%CNY Бирж.11,732-0,15%IMOEX2 226,36+0,75%RTSI882,61+1,25%RGBI115,22-0,33%RGBITR774,04-0,29%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

В результате атак в ДНР пострадали сотрудник МЧС и медработники

Ведомости

Десять мирных жителей ДНР, в том числе сотрудник МЧС, пострадали в результате атак украинских дронов 1 августа. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

Утром в Волновахском районе подразделение МЧС, следовавшее к месту пожара, было атаковано беспилотником: один огнеборец получил ранения и был госпитализирован. В Центрально-Городском районе Горловки при ударе по автомобилю скорой помощи пострадали водитель 1979 г.р., врач 1997 г.р., два фельдшера 2002 и 1978 г.р. и пациент 1961 г.р. – все с ранениями средней степени тяжести.

Еще трое гражданских получили ранения в других районах: сторож шахты (женщина, 1987 г.р.) – в Калининском районе Горловки, машинист и помощник машиниста тепловоза (мужчины 1978 и 1980 г.р.) – в Волновахском муниципальном округе, водитель легкового автомобиля (мужчина, 1964 г.р.) – на автодороге Кировское–Шахтерск. Всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь, добавил Пушилин.

В результате атак повреждены четыре объекта гражданской инфраструктуры, а также спецтехника МЧС, автомобиль скорой помощи и два легковых автомобиля в городских округах Горловка, Харцызск, Шахтерск и в Волновахском и Володарском муниципальных округах. Глава республики пожелал раненым скорейшего выздоровления.

31 июля не менее восьми человек пострадали при атаке ВСУ на автобус, который следовал из Краснодара в Донецк. Удар был нанесен уже на востоке ДНР. СК возбудил уголовное дело о теракте.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её