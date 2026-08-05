Журавлев обвинил «Яблоко» в ведении кампании на деньги Запада
Председатель партии «Родина», депутат Госдумы Алексей Журавлев считает, что предвыборная кампания партии «Яблоко» финансируется из иностранных источников. Об этом он заявил ТАСС.
«Я думаю, что это [кампанию] ведет [Михаил] Ходорковский (признан в РФ иноагентом, внесен в перечень физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму) вместе с его западными покровителями», – сказал депутат.
Он также заявил, что «Яблоко» начало предвыборную кампанию с нарушений. Оценивая шансы партии на выборах, Журавлев сказал, что она, по его мнению, «ничего не получит», и усомнился, что политическая сила вообще дойдет до завершения кампании.
29 июля Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала списки партии «Яблоко» на выборы в Госдуму девятого созыва. Кандидат Егор Карпенков был исключен из списка из-за вида на жительство в Италии. Таким образом, в 10-й региональной группе осталось пять кандидатов. Олег Шабалин, выдвигавшийся от Ростовской области, был исключен из-за наличия гражданства Украины. В региональной группе № 64 осталось два кандидата.
Еще двух человек исключили по инициативе «Яблока». Осталось 70 региональных групп. Оставшиеся 269 кандидатов могут быть зарегистрированы.
31 июля ЦИК РФ оставила без удовлетворения жалобу «Яблока» на решение петербургского избиркома, отказавшего в регистрации списка кандидатов в законодательное собрание города.