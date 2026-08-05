Журавлев обвинил «Яблоко» в ведении кампании на деньги Запада

Он также заявил, что «Яблоко» начало предвыборную кампанию с нарушений. Оценивая шансы партии на выборах, Журавлев сказал, что она, по его мнению, «ничего не получит», и усомнился, что политическая сила вообще дойдет до завершения кампании.