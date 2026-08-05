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Китай ужесточит контроль над выездом граждан за рубеж

Ведомости

В КНР начнут действовать более жесткие правила пересечения границы для китайских граждан. Власти вводят дополнительные проверки обоснованности зарубежных поездок и оставляют за собой право отклонять заявления на выезд. Об этом сообщили на официальном сайте правительства Шанхая International Services Shanghai.

«Постановление, состоящее из 19 статей и вступающее в силу 15 сентября, призвано нормализовать процедуры выезда и въезда, защитить законные права и интересы путешественников, а также обеспечить национальный суверенитет, безопасность и интересы страны в области развития», – говорится в публикации.

По новым правилам китайские туристы и командированные обязаны предоставлять сотрудникам иммиграционных и визовых служб полную и достоверную информацию о целях и планах поездки. В случае необходимости у них могут запросить дополнительные подтверждающие документы. За мошенничество с миграционными документами предусмотрен запрет на выезд из КНР сроком до трех лет. Такое же наказание грозит гражданам, совершившим преступление за рубежом.

Ранее минкоммерции КНР объявило о введении санкций против шести американских организаций. Данный шаг является симметричным ответом на ограничительные меры США, введенные под предлогом «принудительного труда». В санкционный список вошли компании Applied DNA Sciences, Stratum Reservoir, Altana Technologies, Responsible Business Alliance, Verite Group и Human Rights in China.

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