Китай ужесточит контроль над выездом граждан за рубеж

По новым правилам китайские туристы и командированные обязаны предоставлять сотрудникам иммиграционных и визовых служб полную и достоверную информацию о целях и планах поездки. В случае необходимости у них могут запросить дополнительные подтверждающие документы. За мошенничество с миграционными документами предусмотрен запрет на выезд из КНР сроком до трех лет. Такое же наказание грозит гражданам, совершившим преступление за рубежом.