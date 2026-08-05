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Армия Израиля вернула группу активисток, незаконно проникших в Ливан

Ведомости

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) вернула группу израильских активисток-поселенцев на родину после того, как они незаконно пересекли границу с Ливаном. Об этом сообщило издание The Times of Israel со ссылкой на военных.

«Большинство активистов были найдены и сопровождены войсками обратно в Израиль, хотя армия все еще ищет некоторых из них. Все они будут переданы полиции для дальнейшего допроса», – говорится в публикации.

Задержанные активистки относят себя к религиозному сионистскому движению Ури Цафон, которое призывает к поселению на юге Ливана. В последние месяцы члены этого движения неоднократно пересекали границу с Ливаном, но власти Израиля редко предъявляют им обвинения, уточнило издание.

Ранее стало известно, что ЦАХАЛ обвинила шиитскую организацию «Хезболла» в нарушении режима прекращения огня на юге Ливана и объявила о начале нанесения ударов по ливанской территории. Также военные обнаружили подземный туннель, предположительно принадлежащий «Хезболле», который впоследствии подорвали.

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