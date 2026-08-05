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Армия Израиля объявила о нанесении ударов по югу Ливана

Ведомости

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обвинила шиитское движение «Хезболла» в нарушении режима прекращения огня на юге Ливана и заявила, что начала наносить удары по ливанской территории. Об этом сообщила пресс-служба израильской армии в Telegram-канале.

«Войска ЦАХАЛ южного командования развернуты [на юге Ливана] в соответствии с рамками режима прекращения огня и продолжат работу по устранению любой непосредственной угрозы», – говорится в сообщении.

Также пресс-служба сообщила, что ЦАХАЛ обнаружила подземный туннель, который мог принадлежать «Хезболле». Туннель был обезврежен. ЦАХАЛ объяснила удары по югу Ливана необходимостью зачистки «желтой зоны» от террористической инфраструктуры.

27 июля премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху заявил, что США требуют отступления Армии обороны Израиля в Газе, Сирии и Ливане. Однако израильский премьер не намерен отводить войска.

29 июля Иран и США возобновили боевые действия на Ближнем Востоке на шестой день неофициального перемирия.

1 августа ЦАХАЛ заявила, что ликвидировала нескольких боевиков ливанского движения «Хезболла» в зоне безопасности на юге Ливана. По данным израильских военных, военнослужащие обнаружили боевиков «Хезболлы» в районе хребта Али‑эт‑Тахер, где армия выполняет задачи в рамках созданной буферной зоны.

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