Армия Израиля объявила о нанесении ударов по югу Ливана
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обвинила шиитское движение «Хезболла» в нарушении режима прекращения огня на юге Ливана и заявила, что начала наносить удары по ливанской территории. Об этом сообщила пресс-служба израильской армии в Telegram-канале.
«Войска ЦАХАЛ южного командования развернуты [на юге Ливана] в соответствии с рамками режима прекращения огня и продолжат работу по устранению любой непосредственной угрозы», – говорится в сообщении.
Также пресс-служба сообщила, что ЦАХАЛ обнаружила подземный туннель, который мог принадлежать «Хезболле». Туннель был обезврежен. ЦАХАЛ объяснила удары по югу Ливана необходимостью зачистки «желтой зоны» от террористической инфраструктуры.
27 июля премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху заявил, что США требуют отступления Армии обороны Израиля в Газе, Сирии и Ливане. Однако израильский премьер не намерен отводить войска.
29 июля Иран и США возобновили боевые действия на Ближнем Востоке на шестой день неофициального перемирия.
1 августа ЦАХАЛ заявила, что ликвидировала нескольких боевиков ливанского движения «Хезболла» в зоне безопасности на юге Ливана. По данным израильских военных, военнослужащие обнаружили боевиков «Хезболлы» в районе хребта Али‑эт‑Тахер, где армия выполняет задачи в рамках созданной буферной зоны.