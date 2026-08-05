Армия Израиля объявила о нанесении ударов по югу Ливана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обвинила шиитское движение «Хезболла» в нарушении режима прекращения огня на юге Ливана и заявила, что начала наносить удары по ливанской территории. Об этом сообщила пресс-служба израильской армии в Telegram-канале.