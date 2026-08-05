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Захарова обвинила Макрона в призывах к терактам против мирных жителей

Ведомости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что президент Франции Эммануэль Макрон, призывая усилить давление на Россию, фактически призывает к совершению терактов против мирного населения. Об этом она сказала в комментарии «Комсомольской правде».

«Призывая усилить давление на Россию, Макрон прямым текстом командует совершать теракты против мирного населения», – заявила Захарова.

По ее словам, французские власти должны понимать, что их руководство «лично участвует в террористической деятельности против женщин и детей».

Поводом для комментария стал пост Макрона в социальной сети X. Там французский президент заявил, что Евросоюз и его партнеры продолжат усиливать давление на Россию, в том числе за счет новых санкций, а также наращивать военную поддержку Украины.

3 августа Захарова заявила, что НАТО и Евросоюз, ранее выступавшие с позиции нулевой терпимости к терроризму, стали частью террористической деятельности.

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