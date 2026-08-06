ВС РФ атаковали два судна с грузами для украинской армии

По данным Минобороны, с 8:00 по 20:00 мск 5 августа российские силы ПВО сбили 200 украинских беспилотников самолетного типа. Дроны были уничтожены в Белгородской, Брянской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Тульской областях, Московском регионе, Краснодарском крае, Крыму, Башкортостане и Татарстане, а также над акваторией Черного моря.