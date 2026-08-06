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ВС РФ атаковали два судна с грузами для украинской армии

Ведомости

Российские беспилотники атаковали два сухогруза, осуществлявшие военную доставку для ВСУ. Об этом говорится в сообщении Минобороны РФ.

Удары были нанесены вечером 5 августа в акватории Черного моря южнее и восточнее Одессы. Судна перевозили грузы военного назначения.

По данным Минобороны, с 8:00 по 20:00 мск 5 августа российские силы ПВО сбили 200 украинских беспилотников самолетного типа. Дроны были уничтожены в Белгородской, Брянской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Тульской областях, Московском регионе, Краснодарском крае, Крыму, Башкортостане и Татарстане, а также над акваторией Черного моря.

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