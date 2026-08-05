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Силы ПВО уничтожили 200 украинских беспилотников за 12 часов

Ведомости

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 200 украинских беспилотников самолетного типа в период с 8:00 по 20:00 мск. Об этом сообщило Минобороны России.

Дроны были уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края. Кроме того, беспилотники были сбиты над республиками Крым, Башкортостан и Татарстан, а также над акваторией Черного моря.

Ранее Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело после ударов ВСУ по больнице в ДНР. В результате одна женщина погибла, еще двое получили ранения. В СКР пообещали провести тщательное расследование, по итогам которого все причастные к этому преступлению понесут наказание.

4 августа оборонное ведомство сообщало о 300 сбитых в течение дня украинских БПЛА.

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