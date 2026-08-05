Силы ПВО уничтожили 200 украинских беспилотников за 12 часов

Ранее Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело после ударов ВСУ по больнице в ДНР. В результате одна женщина погибла, еще двое получили ранения. В СКР пообещали провести тщательное расследование, по итогам которого все причастные к этому преступлению понесут наказание.