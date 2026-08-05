СК возбудил уголовное дело после удара ВСУ по больнице в Донецке
Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело о террористическом акте (ст. 205 УК РФ) после атаки вооруженных сил Украины на гражданские объекты в ДНР. Об этом сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.
По данным следствия, 5 августа ВСУ при помощи беспилотника самолетного типа атаковали медицинское учреждение, расположенное в Донецке. В результате одна женщина погибла, еще двое получили ранения.
«Это очередное чудовищное преступление киевского режима. Целенаправленный удар был нанесен по гражданскому медицинскому учреждению, где на лечении находятся мирные люди», – заявила Петренко. Она добавила, что СК проведет всестороннее расследование всех обстоятельств произошедшего, а также установит и привлечет к ответственности всех причастных к этому злодеянию.
1 августа в ДНР из-за атаки украинских беспилотников пострадали сотрудники МЧС, направлявшиеся к месту пожара. Один огнеборец получил ранения и был госпитализирован.
В тот же день в Запорожской области украинский дрон нанес удар по пассажирскому автобусу, в котором ехали работники железорудного комбината. Один человек погиб, еще двое пострадавших в крайне тяжелом состоянии доставлены в реанимацию.