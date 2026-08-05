СК возбудил уголовное дело после удара ВСУ по больнице в Донецке

«Это очередное чудовищное преступление киевского режима. Целенаправленный удар был нанесен по гражданскому медицинскому учреждению, где на лечении находятся мирные люди», – заявила Петренко. Она добавила, что СК проведет всестороннее расследование всех обстоятельств произошедшего, а также установит и привлечет к ответственности всех причастных к этому злодеянию.