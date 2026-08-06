Отказавшиеся от гражданства РФ словаки захотели его вернуть

3 августа посол РФ в Вене Андрей Грозов рассказал, что примерно 50 граждан Австрии переехали в Россию по линии указа президента о традиционных ценностях. Москва фиксирует стабильный интерес жителей Австрии к переезду в связи с вступлением в силу указа «Об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности» в августе 2024 г. После этого поступило наибольшее число обращений.‍