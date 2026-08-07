Минобороны отчиталось об ударах по Украине за неделю

5 августа армия России ударила по транспортно-логистическим и распределительным центрам в Киеве и Киевской области. Они были задействованы в хранении, доставке вооружений и грузов военного назначения, в производстве и распределении беспилотников. В тот же день были поражены три сухогруза южнее Одессы, которые осуществляли доставку вооружения и военного имущества для украинской армии.