Минобороны отчиталось об ударах по Украине за неделю
За неделю ВС РФ нанесли два массированных и 12 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками, сообщило Минобороны.
Были поражены украинские предприятия военной промышленности и логистические центры, объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, цеха по производству и места хранения БПЛА и их комплектующих, пункты временной дислокации сил ВСУ и наемников, инфраструктура морских портов, предназначенная для накопления и ремонта военной техники, хранения грузов военного назначения и ГСМ.
Всего за неделю поражено 34 морских судна, действующих в интересах ВСУ: 31 сухогруз и три буксира.
7 августа Минобороны сообщило, что вечером 6 августа и утром 7 августа ВС РФ уничтожили три сухогруза. Они перевозили боеприпасы для Украины.
5 августа армия России ударила по транспортно-логистическим и распределительным центрам в Киеве и Киевской области. Они были задействованы в хранении, доставке вооружений и грузов военного назначения, в производстве и распределении беспилотников. В тот же день были поражены три сухогруза южнее Одессы, которые осуществляли доставку вооружения и военного имущества для украинской армии.