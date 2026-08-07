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Минобороны отчиталось об ударах по Украине за неделю

Ведомости

За неделю ВС РФ нанесли два массированных и 12 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками, сообщило Минобороны.

Были поражены украинские предприятия военной промышленности и логистические центры, объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, цеха по производству и места хранения БПЛА и их комплектующих, пункты временной дислокации сил ВСУ и наемников, инфраструктура морских портов, предназначенная для накопления и ремонта военной техники, хранения грузов военного назначения и ГСМ.

Всего за неделю поражено 34 морских судна, действующих в интересах ВСУ: 31 сухогруз и три буксира.

7 августа Минобороны сообщило, что вечером 6 августа и утром 7 августа ВС РФ уничтожили три сухогруза. Они перевозили боеприпасы для Украины.

5 августа армия России ударила по транспортно-логистическим и распределительным центрам в Киеве и Киевской области. Они были задействованы в хранении, доставке вооружений и грузов военного назначения, в производстве и распределении беспилотников. В тот же день были поражены три сухогруза южнее Одессы, которые осуществляли доставку вооружения и военного имущества для украинской армии.

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