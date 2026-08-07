В Верховный суд поступил иск о снятии «Яблока» с выборов

«Это люди, которые работают на Запад, это люди, которым близки западные ценности, те, которые требуют нашей капитуляции. Но, что очень важно, в связи с тем что у нас демократическая страна и мы не можем за эти вещи снимать, потому что у нас свобода слова, хотя такое слово хорошо бы и заткнуть», – заявил Журавлев.