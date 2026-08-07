В Верховный суд поступил иск о снятии «Яблока» с выборов«Родина» обвинила партию в работе на Запад
Партия «Родина» обратилась в Верховный суд (ВС) РФ с иском о снятии партии «Яблоко» с участия в выборах в Госдуму. Об этом сообщили в пресс-службе Верховного суда.
Глава «Родины», депутат Госдумы Алексей Журавлев подтвердил эту информацию «Ведомостям». Он объяснил это решение тем, что «Яблоко» – «национальные предатели».
«Это люди, которые работают на Запад, это люди, которым близки западные ценности, те, которые требуют нашей капитуляции. Но, что очень важно, в связи с тем что у нас демократическая страна и мы не можем за эти вещи снимать, потому что у нас свобода слова, хотя такое слово хорошо бы и заткнуть», – заявил Журавлев.
Депутат подчеркнул, что партия «Родина» провела серьезную работу и оценила с юридической точки зрения, что именно нарушает «Яблоко». По его словам, партия нарушила закон о выборах и рекламе. Он также дополнил, что «Родина» нашла массу нарушений, связанных с финансированием.
После жеребьевки по определению порядка размещения партий в избирательных бюллетенях «Яблоко» столкнулось с критикой со стороны сразу нескольких конкурентов. 5 августа депутат Госдумы Алексей Журавлев обвинил «Яблоко» в сотрудничестве с иноагентами. По его словам, партия спонсируется Западом.
В тот же день лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов потребовал от Минюста и Генпрокуратуры внимательно изучить действия «Яблока» и его лидеров, указав, что партия систематически поддерживает позиции иноагентов.