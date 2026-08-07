Путин назначил нового замглавы Россотрудничества
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Константина Колпакова на должность заместителя руководителя Россотрудничества. Документ размещен на официальном сайте публикации правовых актов.
«Назначить Колпакова Константина Олеговича заместителем руководителя Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству», – говорится в публикации.
Указ вступает в силу с момента его подписания – 7 августа.
Ранее Колпаков занимал должность руководителя комиссии Общественного совета при Россотрудничестве по международному гуманитарному и молодежному сотрудничеству. Также он имеет дипломатический ранг советника 2 класса.
5 августа президент России Владимир Путин подписал указ о назначении генерал-полковников Андрея Иванаева и Валерия Солодчука на новые должности. Согласно указу «О назначении на должность военнослужащих Вооружённых сил РФ», российский лидер назначил Андрея Иванаева командующим войсками Центрального военного округа, а Валерия Солодчука – заместителем министра обороны России. Генералы освобождены от ранее занимаемых должностей.