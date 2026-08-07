Путин назначил нового замглавы Россотрудничества

5 августа президент России Владимир Путин подписал указ о назначении генерал-полковников Андрея Иванаева и Валерия Солодчука на новые должности. Согласно указу «О назначении на должность военнослужащих Вооружённых сил РФ», российский лидер назначил Андрея Иванаева командующим войсками Центрального военного округа, а Валерия Солодчука – заместителем министра обороны России. Генералы освобождены от ранее занимаемых должностей.