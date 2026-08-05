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Путин подписал указ о назначении Солодчука замминистра обороны

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении на новые должности генерал-полковников Андрея Иванаева и Валерия Солодчука. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Согласно указу «О назначении на должность военнослужащих Вооруженных сил РФ», глава государства назначил Иванаева командующим войсками Центрального военного округа, а Солодчука – заместителем министра обороны РФ. От предыдущих должностей генералы освобождены.

Ранее 5 августа на встрече с руководством оборонного ведомства Путин сообщил, что Солодчук станет руководить всеми службами тыла в Минобороны. Тогда же верховный главнокомандующий предложил Иванаеву возглавить группировку «Центр», которой прежде командовал Солодчук. Иванаев же руководил войсками группировки «Восток».

Исполняющим обязанности командующего Восточным военным округом и командующим группировкой «Восток» назначается начальник штаба этой группировки Петр Болгарев.

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