Путин подписал указ о назначении Солодчука замминистра обороны
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении на новые должности генерал-полковников Андрея Иванаева и Валерия Солодчука. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Согласно указу «О назначении на должность военнослужащих Вооруженных сил РФ», глава государства назначил Иванаева командующим войсками Центрального военного округа, а Солодчука – заместителем министра обороны РФ. От предыдущих должностей генералы освобождены.
Ранее 5 августа на встрече с руководством оборонного ведомства Путин сообщил, что Солодчук станет руководить всеми службами тыла в Минобороны. Тогда же верховный главнокомандующий предложил Иванаеву возглавить группировку «Центр», которой прежде командовал Солодчук. Иванаев же руководил войсками группировки «Восток».
Исполняющим обязанности командующего Восточным военным округом и командующим группировкой «Восток» назначается начальник штаба этой группировки Петр Болгарев.