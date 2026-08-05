Путин подписал указ о назначении Солодчука замминистра обороны

Ранее 5 августа на встрече с руководством оборонного ведомства Путин сообщил, что Солодчук станет руководить всеми службами тыла в Минобороны. Тогда же верховный главнокомандующий предложил Иванаеву возглавить группировку «Центр», которой прежде командовал Солодчук. Иванаев же руководил войсками группировки «Восток».