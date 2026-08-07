Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
RTSI874,64-1,12%RGBI115,35+0,15%CNY Бирж.12,239+1,31%IMOEX2 281,31-0,2%RGBITR777,42+0,24%
Главная / Политика /

Пентагон закупит лазерные системы борьбы с дронами на $400 млн

Ведомости

Министерство обороны США заключило первый контракт с американской технологической компанией AeroVironment на поставку лазерных противодроновых комплексов Locust. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Сумма соглашения составляет около $400 млн. По данным агентства, Пентагон рассчитывает получить десятки установок, которые предназначены для борьбы с беспилотными летательными аппаратами, активно применяемыми в современных вооруженных конфликтах.

При этом закупка Locust проходит на фоне ранее возникших вопросов к работе комплекса. Bloomberg сообщает, что во время испытаний системы на границе с Мексикой произошел инцидент с дружественным огнем.

4 июля телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что США израсходовали в войне с Ираном 80% ракет большой дальности, включая тактические ракеты ATACMS и Precision Strike Missile (PrSM). Такие же данные опубликовал Reuters.

В ответ на это глава Пентагона США Пит Хегсет назвал сообщение ложью. «Этот заголовок – неправда, CNN. Позор вам», – сказал он. Хегсет добавил, что американцы «недостаточно ненавидят фейковые СМИ». В ответ на запрос СМИ о наличии боеприпасов президент США Дональд Трамп заявил, что военные располагают необходимыми ресурсами. Лидер страны подчеркнул, что у США «намного больше боеприпасов, чем у любой другой страны мира».

3 августа в Пентагоне заявили, что ведомство заключило соглашения на $3 млрд по наращиванию объемов выпуска противоракет Patriot и THAAD.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её