Пентагон закупит лазерные системы борьбы с дронами на $400 млн

В ответ на это глава Пентагона США Пит Хегсет назвал сообщение ложью. «Этот заголовок – неправда, CNN. Позор вам», – сказал он. Хегсет добавил, что американцы «недостаточно ненавидят фейковые СМИ». В ответ на запрос СМИ о наличии боеприпасов президент США Дональд Трамп заявил, что военные располагают необходимыми ресурсами. Лидер страны подчеркнул, что у США «намного больше боеприпасов, чем у любой другой страны мира».