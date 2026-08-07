Пентагон закупит лазерные системы борьбы с дронами на $400 млн
Министерство обороны США заключило первый контракт с американской технологической компанией AeroVironment на поставку лазерных противодроновых комплексов Locust. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Сумма соглашения составляет около $400 млн. По данным агентства, Пентагон рассчитывает получить десятки установок, которые предназначены для борьбы с беспилотными летательными аппаратами, активно применяемыми в современных вооруженных конфликтах.
При этом закупка Locust проходит на фоне ранее возникших вопросов к работе комплекса. Bloomberg сообщает, что во время испытаний системы на границе с Мексикой произошел инцидент с дружественным огнем.
4 июля телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что США израсходовали в войне с Ираном 80% ракет большой дальности, включая тактические ракеты ATACMS и Precision Strike Missile (PrSM). Такие же данные опубликовал Reuters.
В ответ на это глава Пентагона США Пит Хегсет назвал сообщение ложью. «Этот заголовок – неправда, CNN. Позор вам», – сказал он. Хегсет добавил, что американцы «недостаточно ненавидят фейковые СМИ». В ответ на запрос СМИ о наличии боеприпасов президент США Дональд Трамп заявил, что военные располагают необходимыми ресурсами. Лидер страны подчеркнул, что у США «намного больше боеприпасов, чем у любой другой страны мира».
3 августа в Пентагоне заявили, что ведомство заключило соглашения на $3 млрд по наращиванию объемов выпуска противоракет Patriot и THAAD.