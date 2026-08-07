Испания ввела временный контроль для путешественников из Италии

В тот же день МИД Испании сообщил, что почти все нелегальные мигранты, прибывшие в страну из Марокко, вернулись обратно. Нелегальный въезд в Испанию осуществлялся через автономные города Сеуту или Мелилью. Пребывание на этих территориях не дает права оставаться в стране и свободно передвигаться по Европе, указали в МИДе.