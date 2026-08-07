Испания ввела временный контроль для путешественников из Италии
Испанские власти решили временно усилить проверки на внутренних границах для путешественников, прибывающих из Италии через порты и аэропорты. Об этом сообщила газета El País.
Новые меры начнут действовать с 8 августа и предусматривают выборочную проверку документов, удостоверяющих личность и гражданство пассажиров. Ограничения будут сохраняться до 7 сентября, если изменение обстоятельств не потребует пересмотра установленного срока.
Контроль будет применяться на внутренних направлениях, несмотря на действующий в рамках Шенгенской зоны режим свободного перемещения.
4 августа Совет ЕС по итогам экстренной видеоконференции министров внутренних дел стран союза и государств Шенгенской зоны заявил, что миграционная ситуация в испанском анклаве Сеута не привела к распространению кризиса на материковую часть Испании или другие страны Евросоюза. Участники встречи выразили поддержку Испании и отметили действия испанских властей по стабилизации ситуации в Сеуте. По итогам переговоров страны ЕС заявили о необходимости усилить охрану внешних границ, повысить эффективность процедур возвращения нелегальных мигрантов и продолжить борьбу с организациями, занимающимися незаконной перевозкой людей.
В тот же день МИД Испании сообщил, что почти все нелегальные мигранты, прибывшие в страну из Марокко, вернулись обратно. Нелегальный въезд в Испанию осуществлялся через автономные города Сеуту или Мелилью. Пребывание на этих территориях не дает права оставаться в стране и свободно передвигаться по Европе, указали в МИДе.
Тысячи мигрантов прибыли в Испанию 30 июля. El País писало, что в Сеуту пробрались свыше 40 000 марокканцев.