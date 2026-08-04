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Совет ЕС: миграционный кризис в Сеуте не распространился на другие страны Европы

Ведомости

Миграционная ситуация в испанском анклаве Сеута не привела к распространению кризиса на материковую часть Испании или другие страны Евросоюза. Об этом сообщил Совет ЕС по итогам экстренной видеоконференции министров внутренних дел стран союза и государств Шенгенской зоны.

Участники встречи выразили поддержку Испании и отметили действия испанских властей по стабилизации ситуации в Сеуте. Министры также принесли соболезнования в связи с гибелью людей при попытках нелегального пересечения границы. По итогам переговоров страны ЕС заявили о необходимости усилить охрану внешних границ, повысить эффективность процедур возвращения нелегальных мигрантов и продолжить борьбу с организациями, занимающимися незаконной перевозкой людей.

Дополнительное внимание на встрече уделили обмену информацией и развитию систем раннего предупреждения. В Совете ЕС отметили важность мониторинга ситуации до прибытия мигрантов к границам союза, анализа данных и отслеживания активности в социальных сетях. Также министры призвали улучшить координацию информационной политики во время миграционных кризисов. В заявлении подчеркивается необходимость более согласованной коммуникации, в том числе для противодействия «злонамеренным внешним субъектам, занимающимся иностранными информационными манипуляциями и вмешательством».

МИД РФ назвал ситуацию в Сеуте «крахом иммигрантской политики» Евросоюза

Политика / Международные новости

4 августа МИД Испании сообщил, что почти все нелегальные мигранты, прибывшие в страну из Марокко, вернулись обратно. Нелегальный въезд в Испанию осуществлялся через автономные города Сеуту или Мелилью. Пребывание на этих территориях не дает права оставаться в стране и свободно передвигаться по Европе, указали в МИДе.

Тысячи мигрантов прибыли в Испанию 30 июля. El País писало, что в Сеуту пробрались свыше 40 000 марокканцев. Западные разведслужбы подозревают, что Марокко организовало внезапный наплыв мигрантов. В августе сообщалось, что из-за наплыва марокканцев возникли сбои в работе паромной переправы, связывающей Сеуту с основной частью Испании.

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