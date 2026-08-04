Совет ЕС: миграционный кризис в Сеуте не распространился на другие страны Европы

Дополнительное внимание на встрече уделили обмену информацией и развитию систем раннего предупреждения. В Совете ЕС отметили важность мониторинга ситуации до прибытия мигрантов к границам союза, анализа данных и отслеживания активности в социальных сетях. Также министры призвали улучшить координацию информационной политики во время миграционных кризисов. В заявлении подчеркивается необходимость более согласованной коммуникации, в том числе для противодействия «злонамеренным внешним субъектам, занимающимся иностранными информационными манипуляциями и вмешательством».