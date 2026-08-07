Пентагон опубликовал новые записи с неопознанными летающими объектами
Министерство обороны США опубликовало новую подборку рассекреченных материалов о неопознанных аномальных явлениях. Документы и видеозаписи с предполагаемыми НЛО размещены на официальном сайте ведомства.
В опубликованный пакет вошли 16 видеозаписей с сопроводительными описаниями. Как уточняет Пентагон, часть материалов была снята на Ближнем Востоке. На одном из видео, датированном 2025 г., запечатлен неопознанный объект в районе жилой застройки, при этом конкретное место съемки не раскрывается.
Другие опубликованные кадры показывают неизвестные объекты на фоне горных районов, а также во время пролета рядом с морским судном. В сопроводительных материалах к записям ведомство приводит имеющуюся информацию о каждом случае, однако происхождение зафиксированных объектов в публикации не уточняется.
12 июня Пентагон опубликовал файлы из ранее засекреченных документов о неопознанных летающих объектах (НЛО), разместив 72 файла на специальном портале, посвященном «неопознанным аномальным явлениям». В опубликованных материалах содержатся показания очевидцев, фотографии, схемы и рисунки, связанные с предполагаемыми наблюдениями НЛО. Среди документов оказался доклад ЦРУ от ноября 1955 г. о возможном перемещении «летающих тарелок» между Будапештом и Москвой. Также опубликованы материалы расследования инцидента от июля 2025 г., когда двое очевидцев заметили на заднем дворе ярко-красную сферу диаметром около метра.
8 мая Пентагон начал публикацию новых документов о НЛО. Для этого на сайте министерства обороны США создали специальный раздел. Как говорится в сообщении, опубликованном ведомством, президент США Дональд Трамп поручил начать раскрытие правительственных материалов, связанных с «внеземной жизнью, неопознанными воздушными явлениями и неопознанными летающими объектами (НЛО)».