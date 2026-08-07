Пентагон опубликовал новые записи с неопознанными летающими объектами

12 июня Пентагон опубликовал файлы из ранее засекреченных документов о неопознанных летающих объектах (НЛО), разместив 72 файла на специальном портале, посвященном «неопознанным аномальным явлениям». В опубликованных материалах содержатся показания очевидцев, фотографии, схемы и рисунки, связанные с предполагаемыми наблюдениями НЛО. Среди документов оказался доклад ЦРУ от ноября 1955 г. о возможном перемещении «летающих тарелок» между Будапештом и Москвой. Также опубликованы материалы расследования инцидента от июля 2025 г., когда двое очевидцев заметили на заднем дворе ярко-красную сферу диаметром около метра.