ВС РФ ударили по военному заводу и складу топлива в Киеве
ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием наземного базирования по предприятию ВПК и складу ГСМ в Киеве, сообщает Минобороны.
Ударными дронами в Черном море поражены два сухогруза, доставлявшие вооружение в украинские порты.
В Киеве поражено промпредприятие «Киев-111» (ООО «Файер пойнт»), производящее комплектующие и боевые части для крылатых ракет наземного базирования FP-5 «Фламинго». На объекте хранились компоненты для изготовления твердотопливных ускорителей.
Атакован также склад ГСМ «Киев-3» (ООО «Грандтерминал»), обеспечивающий поставки нефтепродуктов для ВСУ с линейной производственно-диспетчерской станции «Новоград-Волынский». Ежедневно с этого объекта заправлялись бензовозы, направлявшиеся на восток Украины для обеспечения группировок войск.
Одновременно ударные БПЛА на переходе морем южнее и восточнее Одессы поразили два сухогруза, доставлявших военное имущество в украинские порты.
За неделю ВС РФ нанесли два массированных и 12 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками. Всего за этот период поражено 34 морских судна, действующих в интересах ВСУ: 31 сухогруз и три буксира.