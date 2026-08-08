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ВС РФ ударили по военному заводу и складу топлива в Киеве

Ведомости

ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием наземного базирования по предприятию ВПК и складу ГСМ в Киеве, сообщает Минобороны. 

Ударными дронами в Черном море поражены два сухогруза, доставлявшие вооружение в украинские порты.

В Киеве поражено промпредприятие «Киев-111» (ООО «Файер пойнт»), производящее комплектующие и боевые части для крылатых ракет наземного базирования FP-5 «Фламинго». На объекте хранились компоненты для изготовления твердотопливных ускорителей. 

Атакован также склад ГСМ «Киев-3» (ООО «Грандтерминал»), обеспечивающий поставки нефтепродуктов для ВСУ с линейной производственно-диспетчерской станции «Новоград-Волынский». Ежедневно с этого объекта заправлялись бензовозы, направлявшиеся на восток Украины для обеспечения группировок войск.

Одновременно ударные БПЛА на переходе морем южнее и восточнее Одессы поразили два сухогруза, доставлявших военное имущество в украинские порты.

За неделю ВС РФ нанесли два массированных и 12 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками. Всего за этот период поражено 34 морских судна, действующих в интересах ВСУ: 31 сухогруз и три буксира.

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