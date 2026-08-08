Российские силы ПВО утром сбили 83 беспилотника
Дежурные средства ПВО ликвидировали 83 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа в течение утра. Об этом сообщает Минобороны.
Атаки отразили над территориями Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Тульской областей, Московского региона, Крымом и над акваторией Азовского моря.
Утром силы ПВО сбили девять беспилотников, летевших на Москву. За ночь над регионами России и Азовским морем уничтожили 397 украинских БПЛА. В Самарской области удар пришелся по промпредприятию.