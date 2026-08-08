Сооснователь Wikipedia назвал платформу «пропагандистским органом ЦРУ»

Сэнгер признался, что в последнее время склоняется к тому, чтобы сожалеть о создании Wikipedia. При этом он отметил, что платформа дала миллионам людей доступ к знаниям. По словам Сэнгера, статьи на пропагандистски значимые темы содержат много искажений, но значительная часть материалов, посвященных нейтральным темам, остается полезной.