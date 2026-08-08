Сооснователь Wikipedia назвал платформу «пропагандистским органом ЦРУ»
Wikipedia давно стала инструментом влияния для государственных структур, спецслужб и коммерческих компаний. Об этом в интервью Berliner Zeitung заявил сооснователь платформы Ларри Сэнгер.
По его мнению, анонимность пользователей и отсутствие прозрачной системы управления позволяют использовать энциклопедию в пропагандистских целях. Сэнгер отметил, что, согласно имеющимся данным, правки в Wikipedia вносило ЦРУ, а компания Wiki-PR заработала миллионы долларов на редактировании статей по заказу клиентов.
Сэнгер также сослался на расследование Bureau of Investigative Journalism, согласно которому агентство Portland Communications переписывало статьи Wikipedia для правительств и крупных структур, включая Катар, Фонд Билла и Мелинды Гейтс, а также Ливийский государственный инвестиционный фонд.
Отвечая на вопрос о будущем Wikipedia, Сэнгер заявил, что платформа «не мертва» и сохраняет влияние за счет использования крупными языковыми моделями и ИИ-системами в качестве обучающего материала. Он отметил, что запущенный Илоном Маском проект Grokipedia, создававшийся как альтернатива, частично основан на заимствованиях из Wikipedia.
Сэнгер признался, что в последнее время склоняется к тому, чтобы сожалеть о создании Wikipedia. При этом он отметил, что платформа дала миллионам людей доступ к знаниям. По словам Сэнгера, статьи на пропагандистски значимые темы содержат много искажений, но значительная часть материалов, посвященных нейтральным темам, остается полезной.
15 января исполнилось 25 лет со дня запуска Wikipedia. Сейчас свободная энциклопедия насчитывает более 7,1 млн статей только на английском языке. Предприниматель Илон Маск в октябре 2025 г. запустил альтернативу Wikipedia – Grokipedia. Бизнесмен критиковал «Википедию», утверждая, что она подвержена идеологическим перекосам.