У берегов Италии обнаружили корабль времен Древнего Рима с амфорами на борту
Римское затонувшее судно, предположительно датируемое II–I веками до н. э., обнаружили примерно в трех милях от побережья Мадзара-дель-Валло на глубине 46 м, сообщает агентство ANSA со ссылкой на министерство культуры Италии.
На дне исследователи обнаружили сотни амфор (преимущественно типа Dressel 1A), два свинцовых якорных штока и еще одну конструкцию из того же материала.
Глава минкульта Алессандро Джули назвал находку одним из важнейших подводных археологических открытий последних лет. Он отметил, что море продолжает возвращать фрагменты истории, а судно рассказывает о людях, маршрутах и торговле, сделавших Средиземноморье перекрестком цивилизаций.
В июне в Словакии археологи обнаружили на юго-западе страны 77 скелетов без черепов, принадлежащих одной из древнейших земледельческих культур Европы. В том же месяце британские археологи нашли следы солярных ритуалов в древних ямах близ Стоунхенджа. Ученые полагают, что деревянные столбы в Булфорде появились более 5000 лет назад.
В Сербии из-за обмеления Дуная стали видны затопленные корабли Третьего рейха.