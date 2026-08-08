У берегов Италии обнаружили корабль времен Древнего Рима с амфорами на борту

В июне в Словакии археологи обнаружили на юго-западе страны 77 скелетов без черепов, принадлежащих одной из древнейших земледельческих культур Европы. В том же месяце британские археологи нашли следы солярных ритуалов в древних ямах близ Стоунхенджа. Ученые полагают, что деревянные столбы в Булфорде появились более 5000 лет назад.