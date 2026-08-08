Минобороны Болгарии заявило, что упавший БПЛА мог быть украинским
Предварительный анализ обломков упавшего на территории Болгарии беспилотника указывает на возможное использование дрона-приманки «Майя». Об этом заявили в министерстве обороны страны, передает агентство BGNES.
В ведомстве уточнили, что данный тип дрона широко применяется украинской армией.
В болгарском минобороны отметили, что на текущем этапе расследования отсутствуют основания считать произошедшее преднамеренным действием.
8 августа APN со ссылкой на премьер-министра Болгарии Румена Радева писало, что БПЛА вошел в воздушное пространство Болгарии и взорвался вблизи международного газопровода вскоре после пересечения границы со стороны Румынии. Радев заявил, что дрон взорвался утром в 100 м от болгарской территории. При этом он не был обнаружен или идентифицирован во время полета ни в румынском, ни в болгарском воздушном пространстве. Радев также сообщил, что беспилотник взорвался примерно в 200 м от румынской компрессорной станции и около 1 км от болгарской компрессорной станции на Трансбалканском газопроводе.
Как сообщало минобороны Румынии, 4 августа система радиолокационного наблюдения зафиксировала группу воздушных целей вблизи речной границы с Украиной. Национальный военный центр командования уведомил главный инспекторат по чрезвычайным ситуациям о необходимости оповещения населения уезда Тулча. 2 августа радары также обнаружили воздушную цель вблизи речной границы с Украиной.
В конце июля в Румынии три дня подряд сбивали беспилотники.