Минобороны Болгарии заявило, что упавший БПЛА мог быть украинским

8 августа APN со ссылкой на премьер-министра Болгарии Румена Радева писало, что БПЛА вошел в воздушное пространство Болгарии и взорвался вблизи международного газопровода вскоре после пересечения границы со стороны Румынии. Радев заявил, что дрон взорвался утром в 100 м от болгарской территории. При этом он не был обнаружен или идентифицирован во время полета ни в румынском, ни в болгарском воздушном пространстве. Радев также сообщил, что беспилотник взорвался примерно в 200 м от румынской компрессорной станции и около 1 км от болгарской компрессорной станции на Трансбалканском газопроводе.