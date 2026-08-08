В Хорватии в результате столкновения поездов пострадали 19 человек

Авария произошла в муниципалитете Свети-Иван-Жабно, расположенном примерно в 65 км от Загреба. Столкновение составов случилось около 10:00 по местному времени (11:00 мск). В момент происшествия в пассажирском поезде находились 28 человек, среди которых 26 пассажиров, машинист и кондуктор.