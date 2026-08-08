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В Хорватии в результате столкновения поездов пострадали 19 человек

Ведомости

В Хорватии произошло столкновение грузового и пассажирского поездов, в результате которого пострадали 19 человек. Об этом сообщило Хорватское радио и телевидение (HRT).

Авария произошла в муниципалитете Свети-Иван-Жабно, расположенном примерно в 65 км от Загреба. Столкновение составов случилось около 10:00 по местному времени (11:00 мск). В момент происшествия в пассажирском поезде находились 28 человек, среди которых 26 пассажиров, машинист и кондуктор.

По информации телеканала, шесть человек получили тяжелые травмы, еще у 13 пассажиров легкие повреждения. Всем пострадавшим была оказана медицинская помощь. Часть людей доставили в больницы городов Бьеловар и Копривница, некоторых направили в медицинские учреждения Загреба.

Вечером 19 июня в районе Мильбертсхофен на мосту в Мюнхене столкнулись два грузовых поезда, погиб один человек. После столкновения два вагона упали с моста.

20 июня инцидент с поездами произошел к северу от Лондона – пассажирские поезда компании East Midlands Railway столкнулись возле города Бедфорд. Погиб машинист, 89 человек пострадали. The Telegraph сообщала, что авария произошла на одной из самых оживленных линий в час пик.

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