В Хорватии в результате столкновения поездов пострадали 19 человек
В Хорватии произошло столкновение грузового и пассажирского поездов, в результате которого пострадали 19 человек. Об этом сообщило Хорватское радио и телевидение (HRT).
Авария произошла в муниципалитете Свети-Иван-Жабно, расположенном примерно в 65 км от Загреба. Столкновение составов случилось около 10:00 по местному времени (11:00 мск). В момент происшествия в пассажирском поезде находились 28 человек, среди которых 26 пассажиров, машинист и кондуктор.
По информации телеканала, шесть человек получили тяжелые травмы, еще у 13 пассажиров легкие повреждения. Всем пострадавшим была оказана медицинская помощь. Часть людей доставили в больницы городов Бьеловар и Копривница, некоторых направили в медицинские учреждения Загреба.
Вечером 19 июня в районе Мильбертсхофен на мосту в Мюнхене столкнулись два грузовых поезда, погиб один человек. После столкновения два вагона упали с моста.
20 июня инцидент с поездами произошел к северу от Лондона – пассажирские поезда компании East Midlands Railway столкнулись возле города Бедфорд. Погиб машинист, 89 человек пострадали. The Telegraph сообщала, что авария произошла на одной из самых оживленных линий в час пик.