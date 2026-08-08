Bild: Германия выслала около 400 россиян с начала конфликта на Украине
Германия с начала 2022 г. выслала около 400 граждан России, среди которых более 80 человек имели дипломатический статус, подсчитал Bild.
По информации газеты, немецкие власти рассматривали высланных российских дипломатов как лиц, связанных с разведывательной деятельностью. Большинство из них, как утверждает Bild, были сотрудниками спецслужб, работавшими под дипломатическим прикрытием.
В МИД Германии заявили изданию, что численность российского дипломатического представительства в стране значительно сократилась после начала конфликта.
Последняя высылка российских дипломатов, по данным Bild, произошла в январе 2026 г. Помимо сотрудников дипломатических учреждений, из Германии были депортированы еще 313 граждан России.
9 июля глава МИД Италии Антонио Таяни сообщил, что Италия приняла решение выслать двух российских военных атташе, которых власти страны считают якобы причастными к шпионской деятельности. По его словам, решение принято по итогам расследования, которое проводит прокуратура Рима. В тот же день в российском МИДе заявили, что Москва даст соответствующий ответ на решение итальянских властей.
22 января Германия объявила персоной нон грата заместителя военного атташе посольства России в Берлине и обязала его покинуть страну в течение 72 часов. Этот шаг последовал после ареста предполагаемой шпионки, которая, по данным следствия, якобы передавала ему секретные данные.