Италия объявила о высылке двух российских дипломатов

4 мая также сообщалось, что Австрия объявила персонами нон грата трех российских дипломатов, заподозрив их в шпионской деятельности. В МИД России тогда назвали это решение недружественным, политически мотивированным и не имеющим доказательной базы. В ведомстве также заявляли, что обвинения не подтверждены фактами нарушения Венской конвенции о дипломатических сношениях.