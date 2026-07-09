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Италия объявила о высылке двух российских дипломатов

Ведомости

Италия приняла решение выслать двух военных атташе, которых власти страны считают причастными к шпионской деятельности. Об этом сообщил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни в соцсети X.

По его словам, решение принято по итогам расследования, которое проводит прокуратура Рима.

«Иван Петрович Горбачев и Михаил Васильевич Астахов должны покинуть Рим в течение трех дней», – написал Таяни.

В российском МИДе ТАСС заявили, что Москва даст «соответствующий ответ» на решение итальянских властей.

4 мая также сообщалось, что Австрия объявила персонами нон грата трех российских дипломатов, заподозрив их в шпионской деятельности. В МИД России тогда назвали это решение недружественным, политически мотивированным и не имеющим доказательной базы. В ведомстве также заявляли, что обвинения не подтверждены фактами нарушения Венской конвенции о дипломатических сношениях.

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