Италия объявила о высылке двух российских дипломатов
Италия приняла решение выслать двух военных атташе, которых власти страны считают причастными к шпионской деятельности. Об этом сообщил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни в соцсети X.
По его словам, решение принято по итогам расследования, которое проводит прокуратура Рима.
«Иван Петрович Горбачев и Михаил Васильевич Астахов должны покинуть Рим в течение трех дней», – написал Таяни.
В российском МИДе ТАСС заявили, что Москва даст «соответствующий ответ» на решение итальянских властей.
4 мая также сообщалось, что Австрия объявила персонами нон грата трех российских дипломатов, заподозрив их в шпионской деятельности. В МИД России тогда назвали это решение недружественным, политически мотивированным и не имеющим доказательной базы. В ведомстве также заявляли, что обвинения не подтверждены фактами нарушения Венской конвенции о дипломатических сношениях.