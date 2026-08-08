Хиллари Клинтон: Трамп жаждет благосклонности Путина сильнее, чем Нобелевки

Политик добавила, что лично выдвинула бы Трампа на Нобелевскую премию мира, если бы он смог заключить «достойный» мирный договор между Россией и Украиной, чтобы Киеву не пришлось «отказываться от какой-либо собственности». «Но его больше волнуют отношения с [президентом России Владимиром] Путиным», – посетовала она.