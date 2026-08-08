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Хиллари Клинтон: Трамп жаждет благосклонности Путина сильнее, чем Нобелевки

Ведомости

Бывший госсекретарь США и соперница действующего президента Дональда Трампа на первых выборах Хиллари Клинтон считает, что американский лидер хочет благосклонности российского коллеги Владимира Путина больше Нобелевской премии. Об этом она заявила в подкасте Pivot.

«Я не знаю всех причин, но он жаждет благосклонности Путина даже больше, чем Нобелевской премии мира», – сказала Клинтон.

Политик добавила, что лично выдвинула бы Трампа на Нобелевскую премию мира, если бы он смог заключить «достойный» мирный договор между Россией и Украиной, чтобы Киеву не пришлось «отказываться от какой-либо собственности». «Но его больше волнуют отношения с [президентом России Владимиром] Путиным», – посетовала она.

30 июля Трамп сообщил, что намерен обратиться в Верховный суд Соединенных Штатов с просьбой возобновить судебное разбирательство против экс-госсекретаря Клинтон. Он обвинил ее и ряд других лиц в сговоре с целью опорочить его предвыборную кампанию 2016 г. с помощью ложных обвинений о связях с Россией.

Трамп подал в суд на Клинтон в марте 2022 г., потребовав от нее компенсации в размере $70 млн. Он обвинял бывшего госсекретаря США и ее политических советников в попытке опорочить его в ходе его первой предвыборной кампании.

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