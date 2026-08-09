Ударные боеприпасы «Куб-10МЭ» скоро появятся в зоне спецоперации

В 2024 г. концерн «Калашников» представил мини-разведывательный беспилотник СКАТ 350 М. Дрон разработан для круглосуточной воздушной разведки в оптическом и инфракрасном диапазонах. «Калашников» также представил дрон «Каракурт», разработанный для ведения видовой воздушной разведки в реальном времени, а также систему подъема аппаратуры «Квазимачта».