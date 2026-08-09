Ударные боеприпасы «Куб-10МЭ» скоро появятся в зоне спецоперации
В российские войска в ближайшее время поступит новый тактический управляемый барражирующий боеприпас «Куб-10МЭ». Об этом ТАСС сообщил глава концерна «Калашников» Алан Лушников.
Дальность действия боеприпаса – более 100 км. Он самостоятельно наводится на цель с помощью ИИ и несет заряд весом почти 11 кг.
По словам Лушникова, «Куб-10МЭ» применяется совместно с дроном-ретранслятором СКАТ 350 М. Эта система уже показана потенциальным заказчикам и вызывает интерес.
В 2024 г. концерн «Калашников» представил мини-разведывательный беспилотник СКАТ 350 М. Дрон разработан для круглосуточной воздушной разведки в оптическом и инфракрасном диапазонах. «Калашников» также представил дрон «Каракурт», разработанный для ведения видовой воздушной разведки в реальном времени, а также систему подъема аппаратуры «Квазимачта».