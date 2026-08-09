Захарова: японские политики делают вид, что атомные бомбы упали с НЛО

«Наша страна твердо придерживается трех безъядерных принципов, и под клятвой о том, что «Нагасаки станет последним городом, подвергшимся ядерной атаке», мы продвигаем реалистичные и практические инициативы, направленные на достижение мира без ядерного оружия», – сказала Такаити, не назвав при этом США как исполнителя бомбардировки (цитата по The Japan Times).