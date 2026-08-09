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Захарова: японские политики делают вид, что атомные бомбы упали с НЛО

Ведомости

Нынешнее руководство Японии предпочитает делать вид, будто на Хиросиму и Нагасаки упали не американские бомбы, а некие атомные НЛО. Так официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала выступление премьер-министра Японии Санаэ Такаити на памятных мероприятиях, посвященных 81-й годовщине атомной бомбардировки Нагасаки.

«Наша страна твердо придерживается трех безъядерных принципов, и под клятвой о том, что «Нагасаки станет последним городом, подвергшимся ядерной атаке», мы продвигаем реалистичные и практические инициативы, направленные на достижение мира без ядерного оружия», – сказала Такаити, не назвав при этом США как исполнителя бомбардировки (цитата по The Japan Times).

«Иными словами, по мнению нынешнего руководства Японии, на Хиросиму и Нагасаки упали атомные НЛО?»– прокомментировала Захарова.

Фото.

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Политика / Фото

Представитель МИД России отметила, что у мэра Нагасаки Сиро Судзуки хватило мужества прямо сказать, что бомбу сбросил «военный самолет США».

На памятной церемонии Судзуки предупредил ядерные державы о возросшем риске войны с применением этого оружия.

Американская атомная бомбардировка Нагасаки 9 августа 1945 г., по оценкам, к концу года унесла жизни около 74 000 человек. Средний возраст официально признанных выживших после атомных бомбардировок превысил 86 лет.

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