Россия и Словения впервые за четыре года возобновили контакты парламентов
Председатели российского и словенского парламентов впервые за четыре года обменялись посланиями. Об этом в интервью ТАСС заявил директор второго европейского департамента МИД России Юрий Пилипсон.
Дипломат рассказал об этом, комментируя планы нового председателя государственного собрания [парламента] страны Зорана Стевановича посетить Москву. Пилипсон приветствовал появление среди европейских политиков сторонников восстановления диалога с Россией.
«Отметим в связи с этим состоявшийся обмен посланиями между председателями российского и словенского парламентов – первый такой случай после четырехлетнего перерыва», – сообщил он. Пилипсон напомнил, что контакты были прерваны по инициативе Любляны.
При этом дипломат отметил, что для проведения встречи руководителей парламентов необходимы содержательная повестка и реальные перспективы восстановления двусторонних межпарламентских связей.
Пилипсон также призвал не ожидать скорой нормализации отношений Москвы и Любляны. Он напомнил, что внешнюю политику Словении определяет правительство страны, а заявления премьер-министра Янеза Янши и главы МИД Тоне Кайзера в отношении России пока соответствуют общей политике ЕС и НАТО.
19 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия готова к диалогу с европейскими политическими силами, которые выступают за возобновление контактов с Москвой, если он будет строиться без нравоучений и ультиматумов.
При этом он раскритиковал подход части европейских политиков к отношениям с Москвой. По его словам, в ЕС считают, что «с Россией надо вести переговоры с позиции силы, исходя из слабости России». «Это самая большая ошибка», – подчеркнул представитель Кремля. Песков заявил, что подобный подход не позволит добиться результатов, и призвал европейские страны учитывать реальное положение дел, в том числе в контексте украинского конфликта.