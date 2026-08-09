Россия и Словения впервые за четыре года возобновили контакты парламентов

При этом он раскритиковал подход части европейских политиков к отношениям с Москвой. По его словам, в ЕС считают, что «с Россией надо вести переговоры с позиции силы, исходя из слабости России». «Это самая большая ошибка», – подчеркнул представитель Кремля. Песков заявил, что подобный подход не позволит добиться результатов, и призвал европейские страны учитывать реальное положение дел, в том числе в контексте украинского конфликта.