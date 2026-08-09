Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
RTSI874,64-1,12%RGBI115,35+0,15%CNY Бирж.12,239+1,31%IMOEX2 281,31-0,2%RGBITR777,42+0,24%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Россия и Словения впервые за четыре года возобновили контакты парламентов

Ведомости

Председатели российского и словенского парламентов впервые за четыре года обменялись посланиями. Об этом в интервью ТАСС заявил директор второго европейского департамента МИД России Юрий Пилипсон.

Дипломат рассказал об этом, комментируя планы нового председателя государственного собрания [парламента] страны Зорана Стевановича посетить Москву. Пилипсон приветствовал появление среди европейских политиков сторонников восстановления диалога с Россией.

«Отметим в связи с этим состоявшийся обмен посланиями между председателями российского и словенского парламентов – первый такой случай после четырехлетнего перерыва», – сообщил он. Пилипсон напомнил, что контакты были прерваны по инициативе Любляны.

При этом дипломат отметил, что для проведения встречи руководителей парламентов необходимы содержательная повестка и реальные перспективы восстановления двусторонних межпарламентских связей.

Пилипсон также призвал не ожидать скорой нормализации отношений Москвы и Любляны. Он напомнил, что внешнюю политику Словении определяет правительство страны, а заявления премьер-министра Янеза Янши и главы МИД Тоне Кайзера в отношении России пока соответствуют общей политике ЕС и НАТО.

19 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия готова к диалогу с европейскими политическими силами, которые выступают за возобновление контактов с Москвой, если он будет строиться без нравоучений и ультиматумов.

При этом он раскритиковал подход части европейских политиков к отношениям с Москвой. По его словам, в ЕС считают, что «с Россией надо вести переговоры с позиции силы, исходя из слабости России». «Это самая большая ошибка», – подчеркнул представитель Кремля. Песков заявил, что подобный подход не позволит добиться результатов, и призвал европейские страны учитывать реальное положение дел, в том числе в контексте украинского конфликта.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь