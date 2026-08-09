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Британия на 25% нарастила число операций по слежке за кораблями РФ

Ведомости

За первые семь месяцев текущего года число операций королевского флота Великобритании по наблюдению за российской морской активностью в водах королевства и Северной Атлантике выросло на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. Об этом сообщила пресс-служба британского военно-морского флота.

Только в июле британские корабли и вертолеты провели 21 день в операциях по наблюдению за российскими военными кораблями и подводными лодками. В частности, британские военные неоднократно отслеживали российский фрегат «Неустрашимый», который, по утверждению королевского флота, сопровождал танкеры.

20 июля HMS Tyne наблюдал за фрегатом во время артиллерийских стрельб за пределами территориальных вод Великобритании и Франции. Британский корабль приблизился к нему на расстояние пяти морских миль и продолжил сбор информации. ВМС Великобритании заявили, что зафиксировали около 20 выстрелов из 100-мм орудия, а также стрельбу из 30-мм установки.

Кроме того, HMS Severn в июле дважды привлекался к наблюдению за российскими кораблями. Он сопровождал фрегат «Адмирал Григорович», а позднее следил за «Неустрашимым», когда тот сопровождал танкер.

Ранее российский фрегат «Адмирал Григорович» выпустил сигнальные ракеты для привлечения внимания яхты, двигавшейся курсом на сближение в проливе Ла-Манш. Инцидент произошел 16 июня в 12:45 мск. Яхта Bright Future шла под флагом Великобритании. Экипаж фрегата сделал несколько попыток связаться с экипажем яхты, но не получил ответа. После предупредительной стрельбы Bright Future все-таки изменила курс и пошла на удаление.

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