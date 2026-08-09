Британия на 25% нарастила число операций по слежке за кораблями РФ

Только в июле британские корабли и вертолеты провели 21 день в операциях по наблюдению за российскими военными кораблями и подводными лодками. В частности, британские военные неоднократно отслеживали российский фрегат «Неустрашимый», который, по утверждению королевского флота, сопровождал танкеры.



20 июля HMS Tyne наблюдал за фрегатом во время артиллерийских стрельб за пределами территориальных вод Великобритании и Франции. Британский корабль приблизился к нему на расстояние пяти морских миль и продолжил сбор информации. ВМС Великобритании заявили, что зафиксировали около 20 выстрелов из 100-мм орудия, а также стрельбу из 30-мм установки.