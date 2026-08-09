В Германии зафиксировали рекордное число сообщений об НЛО

Рост интереса к теме произошел на фоне публикации американскими властями материалов об НЛО, которые сейчас официально преимущественно называют неопознанными аномальными явлениями (UAP). В 2020 г. Пентагон подтвердил подлинность трех видеозаписей, сделанных американскими военными летчиками в 2004 и 2015 гг., на которых были зафиксированы объекты неустановленного происхождения. В 2022 г. минобороны США создало специальное управление AARO для изучения подобных случаев.