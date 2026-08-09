В Германии зафиксировали рекордное число сообщений об НЛО
Рекордное число сообщений об НЛО зафиксировано в Германии после публикации Пентагоном материалов о неопознанных аномальных явлениях. Об этом сообщил Euronews со ссылкой на данные Центральной исследовательской сети по необычным небесным явлениям (CENAP), которая к августу изучила около 14 000 обращений жителей ФРГ.
По словам руководителя CENAP Хансюргена Келера, сейчас организация получает от трех до шести новых сообщений ежедневно. Он отметил, что такого количества обращений центр прежде не фиксировал.
Рост интереса к теме произошел на фоне публикации американскими властями материалов об НЛО, которые сейчас официально преимущественно называют неопознанными аномальными явлениями (UAP). В 2020 г. Пентагон подтвердил подлинность трех видеозаписей, сделанных американскими военными летчиками в 2004 и 2015 гг., на которых были зафиксированы объекты неустановленного происхождения. В 2022 г. минобороны США создало специальное управление AARO для изучения подобных случаев.
При этом в CENAP подчеркивают, что подавляющее большинство поступающих сообщений удается объяснить обычными явлениями. За НЛО очевидцы принимают самолеты, вертолеты, спутники, ступени ракет, метеоры, планеты и звезды, воздушные шары и лазерные лучи.
Некоторые случаи остаются необъясненными, однако, по словам Келера, это связано прежде всего с недостатком информации, а не с признаками внеземного происхождения объектов. Для полноценного анализа специалистам необходимы точные дата, время и место наблюдения, направление движения объекта, а также фото- или видеоматериалы.
8 мая Пентагон начал публикацию новых документов о НЛО. Для этого на сайте министерства обороны США создали специальный раздел. Как говорится в сообщении, опубликованном ведомством, президент США Дональд Трамп поручил начать раскрытие правительственных материалов, связанных с «внеземной жизнью, неопознанными воздушными явлениями и неопознанными летающими объектами (НЛО)».
7 августа министерство обороны США опубликовало новую подборку рассекреченных материалов о неопознанных аномальных явлениях. В опубликованный пакет вошли 16 видеозаписей с сопроводительными описаниями. Как уточняет Пентагон, часть материалов была снята на Ближнем Востоке. На одном из видео, датированном 2025 г., запечатлен неопознанный объект в районе жилой застройки, при этом конкретное место съемки не раскрывается.