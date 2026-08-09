Владельцы атакованного турецкого сухогруза подадут иск против Украины в Гаагу

В обращении заявители подчеркивают, что гражданские торговые суда защищены международным правом и не могут рассматриваться как военные цели. По мнению истцов, сухогруз Reyhan Sarı и его жилые помещения преднамеренно выбрали объектами атаки. Это свидетельствует о намерении нанести ущерб гражданским лицам.