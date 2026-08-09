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Владельцы атакованного турецкого сухогруза подадут иск против Украины в Гаагу

Ведомости

Владельцы сухогруза Reyhan Sarı и 15 членов его экипажа готовят обращение в Международный уголовный суд в Гааге против Украины. Об этом сообщает турецкий портал HaberDenizde.com.

В обращении заявители подчеркивают, что гражданские торговые суда защищены международным правом и не могут рассматриваться как военные цели. По мнению истцов, сухогруз Reyhan Sarı и его жилые помещения преднамеренно выбрали объектами атаки. Это свидетельствует о намерении нанести ущерб гражданским лицам.

Нападение было совершено с использованием взрывчатых веществ, содержащих кассетные боеприпасы с бронебойными свойствами. Совокупность этих обстоятельств, по мнению заявителей, может указывать на признаки преступления против человечности.

23 июля турецкий сухогруз Mv Reyhan Sarı, перевозивший уголь из российского порта Тамань в турецкий Трабзон, подвергся атаке беспилотника в Черном море. В результате погиб один член экипажа, еще трое получили ранения. 7 августа беспилотные летательные аппараты атаковали турецкое грузовое судно, обошлось без пострадавших.

5 августа МИД Турции призвал Россию и Украину незамедлительно предпринять конкретные шаги по обеспечению безопасности судоходства в акватории Черного моря.

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