Российские военные нанесли комбинированный удар по Одесской ТЭЦ и подстанциям

До этого в оборонном ведомстве сообщали, что российские беспилотники «Герань» нанесли удары по объектам железнодорожной инфраструктуры, задействованным в интересах ВСУ, в Харьковской, Днепропетровской и Сумской областях. В районе Лозовой уничтожены железнодорожный кран, ремонтно-восстановительный поезд и локомотив. В Днепропетровской области под удар попал локомотив в районе Кудашевки, в Сумской области – локомотив в районе населенного пункта Беланы.