Российские военные нанесли комбинированный удар по Одесской ТЭЦ и подстанциям
Вооруженные силы России нанесли комбинированный ракетно-авиационный удар по Одесской теплоэлектростанции и семи электроподстанциям, сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, поражены подстанции «Усатово» 330 кВ, «Центрополит» 330 кВ, «Арцих» 330 кВ, «Новоодесская» 330 кВ, «Маяки» 330 кВ, а также «Белгород-Днестровский» 110 кВ и «Каролино-Бугаз» 110 кВ.
До этого в оборонном ведомстве сообщали, что российские беспилотники «Герань» нанесли удары по объектам железнодорожной инфраструктуры, задействованным в интересах ВСУ, в Харьковской, Днепропетровской и Сумской областях. В районе Лозовой уничтожены железнодорожный кран, ремонтно-восстановительный поезд и локомотив. В Днепропетровской области под удар попал локомотив в районе Кудашевки, в Сумской области – локомотив в районе населенного пункта Беланы.
Утром 9 августа в министерстве рассказали, что за ночь авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия также нанесли удары по объектам топливно-энергетического комплекса и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ. Поражены портовая инфраструктура и суда, задействованные в логистических целях ВСУ.
8 августа российские военные атаковали военные склады с аппаратурой связи и средствами РЭБ в порту Одессы, а в порту Николаева ликвидировали сухогруз с военной техникой и склад с вооружением. В акватории Черного моря удар пришелся на сухогруз, доставлявший военное имущество для ВСУ.