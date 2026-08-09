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Российские военные нанесли комбинированный удар по Одесской ТЭЦ и подстанциям

Ведомости

Вооруженные силы России нанесли комбинированный ракетно-авиационный удар по Одесской теплоэлектростанции и семи электроподстанциям, сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, поражены подстанции «Усатово» 330 кВ, «Центрополит» 330 кВ, «Арцих» 330 кВ, «Новоодесская» 330 кВ, «Маяки» 330 кВ, а также «Белгород-Днестровский» 110 кВ и «Каролино-Бугаз» 110 кВ.

До этого в оборонном ведомстве сообщали, что российские беспилотники «Герань» нанесли удары по объектам железнодорожной инфраструктуры, задействованным в интересах ВСУ, в Харьковской, Днепропетровской и Сумской областях. В районе Лозовой уничтожены железнодорожный кран, ремонтно-восстановительный поезд и локомотив. В Днепропетровской области под удар попал локомотив в районе Кудашевки, в Сумской области – локомотив в районе населенного пункта Беланы.

Утром 9 августа в министерстве рассказали, что за ночь авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия также нанесли удары по объектам топливно-энергетического комплекса и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ. Поражены портовая инфраструктура и суда, задействованные в логистических целях ВСУ.

8 августа российские военные атаковали военные склады с аппаратурой связи и средствами РЭБ в порту Одессы, а в порту Николаева ликвидировали сухогруз с военной техникой и склад с вооружением. В акватории Черного моря удар пришелся на сухогруз, доставлявший военное имущество для ВСУ.

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